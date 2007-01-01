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Настоящее фото товара Стол обеденный Рос прямоугольный со стеклом 100х180х76, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Рос прямоугольный со стеклом 100х180х76
10 оценок
35 990
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Рос прямоугольный со стеклом 100х180х76 - фото 1Стол обеденный Рос прямоугольный со стеклом 100х180х76 - фото 2Стол обеденный Рос прямоугольный со стеклом 100х180х76 - фото 3

Стол обеденный Рос прямоугольный со стеклом 100х180х76

Артикул: CH-073-858
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота760 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол обеденный Дис прямоугольный со стеклом 90х120х76 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота760 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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