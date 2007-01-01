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Равенна обеденная группа плетеная, цвет соломенный

Артикул: CH-076-888
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденная группа «Равенна» на 4 персоны из круглого искусственного ротанга. Стулья с подлокотниками в комплекте с подушками серо-коричневого цвета. Круглый стол со стеклянной столешницей из каленного стекла толщиной 5 мм. Ручное плетение. Алюминиевый каркас. Подушки из водостойкой полиэфирной ткани.


Габариты упаковки (ДШВ)
1200×60×1200; 670×700×670; 590×700×830 - 4 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес50 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки52 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Равенна обеденная группа плетеная, цвет соломенный
Равенна обеденная группа плетеная, цвет соломенный
166 490
В корзине

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