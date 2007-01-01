Характеристики товара
Описание
Обеденная группа «Равенна» на 4 персоны из круглого искусственного ротанга. Стулья с подлокотниками в комплекте с подушками серо-коричневого цвета. Круглый стол со стеклянной столешницей из каленного стекла толщиной 5 мм. Ручное плетение. Алюминиевый каркас. Подушки из водостойкой полиэфирной ткани.
Габариты упаковки (ДШВ)
1200×60×1200; 670×700×670; 590×700×830 - 4 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес50 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки52 кг
- Изделия стопируютсяНет