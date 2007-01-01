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Капучино лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый - фото 1Капучино лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый - фото 2Капучино лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый - фото 3Капучино лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый - фото 4Капучино лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый - фото 5Капучино лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый - фото 6
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Капучино лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый

Артикул: CH-076-807
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона «Капучино» – практичная мебель для обустройства открытой веранды или беседки.

В ее составе находятся:

- два кресла – 1040×865×815 мм.

- трехместный диван – 2220×865×815 мм.

- журнальный столик – 1100×660×340 мм.

В качестве основы применяется алюминиевый каркас. Из круглого искусственного ротанга сделана ручная оплетка. Цвет комплекта – коричневый.На креслах и диване расположились мягкие подушки, съемные чехлы которых пошиты из полиэстера, плотностью 230гр/м2. Ткань в обязательном порядке пропитывается влагоотталкивающими составами.Поверхность плетеного столика представляет столешница из закаленного стекла – 5 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес96 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки104.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Капучино лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый
Капучино лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый
265 390
В корзине

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