Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Капучино» – практичная мебель для обустройства открытой веранды или беседки.
В ее составе находятся:
- два кресла – 1040×865×815 мм.
- трехместный диван – 2220×865×815 мм.
- журнальный столик – 1100×660×340 мм.
В качестве основы применяется алюминиевый каркас. Из круглого искусственного ротанга сделана ручная оплетка. Цвет комплекта – коричневый.На креслах и диване расположились мягкие подушки, съемные чехлы которых пошиты из полиэстера, плотностью 230гр/м2. Ткань в обязательном порядке пропитывается влагоотталкивающими составами.Поверхность плетеного столика представляет столешница из закаленного стекла – 5 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес96 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветкоричневый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки104.50 кг
- Изделия стопируютсяНет