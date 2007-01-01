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Обеденный стол Adel в бежевом цвете 90 см - фото 1
NEW

Обеденный стол Adel в бежевом цвете 90 см

Артикул: CH-077-046
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Накладки на ножки - да (пластиковые)

Категория ротанга - первичная

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Китай

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденный стол Adel в бежевом цвете 90 см
Обеденный стол Adel в бежевом цвете 90 см
29 990
В корзине

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