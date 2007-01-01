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Стол обеденный большой Flow, темно- серый

Артикул: CH-074-253
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Металлический обеденный стол Flow имеет гармоничные пропорции и отражает актуальные тенденции в дизайне. Натуральная цветовая гамма, которую выбрали наши дизайнеры, позволяет столу украсить любое интерьерное решение. В серию входят два стола с прямоугольной и квадратной столешницей: большой и малый соответственно. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно RAL.

Металлические столы Flow изготавливаются из стальных профилей: труба d32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1479 мм
  • Глубина682 мм
  • Высота791 мм
  • Вес55 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1635 мм
  • Высота упаковки275 мм
  • Глубина упаковки965 мм
  • Вес упаковки90 кг
  • Объём упаковки0.43 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стол обеденный большой Flow, темно- серый
Стол обеденный большой Flow, темно- серый
64 000
В корзине

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