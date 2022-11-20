Товар в корзине. Перейти
Стол Монте К 100, Венге - фото 1Стол Монте К 100, Венге - фото 2

Стол Монте К 100, Венге

Артикул: CH-052-967
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол складной Раунд 150
Стол складной Раунд 150
Следующий Стол Сарагоса темный квадрат
Стол складной Раунд 150

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Вес23 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветкоричневый, черный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черныйНастоящее фото товара Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 8909
18 390 ₽Оптовая цена

Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный

41
Стол MensaНастоящее фото товара Стол Mensa, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Стол Mensa

34
Стол Vogo, лофтНастоящее фото товара Стол Vogo, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Стол Vogo, лофт

43
Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркасНастоящее фото товара Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от52 790
Оптовая цена

Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркас

49
В наличии 5 шт.
Стол Freya, мрамор бежевый, закаленное стеклоНастоящее фото товара Стол Freya, мрамор бежевый, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
27 390
Оптовая цена

Стол Freya, мрамор бежевый, закаленное стекло

178
Стол Бран кантри орехНастоящее фото товара Стол Бран кантри орех, произведённого компанией ChiedoCover
18 290
Оптовая цена

Стол Бран кантри орех

65
В наличии 5 шт.
Стол деревянный Эльпатия 150 дуб рошелье / черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Эльпатия 150 дуб рошелье / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Стол деревянный Эльпатия 150 дуб рошелье / черный матовый

36
Стол деревянный Лота Лофт, белый матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт, белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт, белый матовый

42
Стол обеденный Cheryn, бежевыйНастоящее фото товара Стол обеденный Cheryn, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190
Оптовая цена

Стол обеденный Cheryn, бежевый

44
В наличии 90 шт.
Стол обеденный Олсон Мини 90, венге, натуральныйНастоящее фото товара Стол обеденный Олсон Мини 90, венге, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стол обеденный Олсон Мини 90, венге, натуральный

15

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
В наличии 6 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик белыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29033
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик белый

324
В наличии 122 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик золотойНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик золотой

320
В наличии 161 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик серебряныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик серебряный

305
В наличии 138 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик черныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69053
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик черный

314
В наличии 427 шт.
Стул Chiavari (Кьявари) пластик белыйНастоящее фото товара Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 565
Оптовая цена

Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый

343
В наличии 132 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Настоящее фото товара Слэб Кама, произведённого компанией ChiedoCover
от25 700

Слэб Кама

34
Стол Marcel, кофе/ черныйНастоящее фото товара Стол Marcel, кофе/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
26 190
Оптовая цена

Стол Marcel, кофе/ черный

36
Стол деревянный Морнит молочныйНастоящее фото товара Стол деревянный Морнит молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от80 990
Оптовая цена

Стол деревянный Морнит молочный

41
В наличии 3 шт.
Стол деревянный Лота Лофт дуб делано светлыйНастоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт дуб делано светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт дуб делано светлый

45
В наличии 30 шт.
Распродажа
Стол стеклянный Horns 120 super whiteНастоящее фото товара Стол стеклянный Horns 120 super white, произведённого компанией ChiedoCover
от55 39036
85 260 ₽Оптовая цена

Стол стеклянный Horns 120 super white

36
Стол Skandi белый 80смНастоящее фото товара Стол Skandi белый 80см, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Стол Skandi белый 80см

15
В наличии 5 шт.
Стол обеденный круглый Олсон Мини 90, грецкий орех, слоновая костьНастоящее фото товара Стол обеденный круглый Олсон Мини 90, грецкий орех, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена

Стол обеденный круглый Олсон Мини 90, грецкий орех, слоновая кость

10
Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini ,черныйНастоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini ,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini ,черный

5
В наличии 21 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол обеденный Ballet 120*75 молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от49 99017
59 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Ballet 120*75 молочный

15
В наличии 13 шт.
NewРаспродажа
Стол Монте К 90, Натуральное деревоНастоящее фото товара Стол Монте К 90, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99015
26 990 ₽Оптовая цена

Стол Монте К 90, Натуральное дерево

12
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Стол Монте К 100, Венге
Стол Монте К 100, Венге
от 26 990
35 090 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
В наличии 6 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик белыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29033
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик белый

324
В наличии 122 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик золотойНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик золотой

320
В наличии 161 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик серебряныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик серебряный

305
В наличии 138 шт.