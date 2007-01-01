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Стол обеденный Flow Zone, D90, столешница МДФ, бук, металл, белый - фото 1Стол обеденный Flow Zone, D90, столешница МДФ, бук, металл, белый - фото 2Стол обеденный Flow Zone, D90, столешница МДФ, бук, металл, белый - фото 3Стол обеденный Flow Zone, D90, столешница МДФ, бук, металл, белый - фото 4

Стол обеденный Flow Zone, D90, столешница МДФ, бук, металл, белый

Артикул: CH-072-501
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный стиля Eames DSW из высокотехнологичного материала с круглой столешницей из МДФ. Ножки массив бука. Идеальное сочетание с любыми стульями стиля Eames

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр900 мм
  • Вес10.91 кг
  • Материал подстольяметалл, бук
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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