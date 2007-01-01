Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр900 мм
- Вес10.91 кг
- Материал подстольяметалл, бук
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Сканди К 90, Орех/Слоновая кость
Стол Pawook К 100 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка
Стол Pawook К 90 натур со стульями Франк ПМ натур/гусиная лапка