Фотография Диван угловой Вояж, левый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Диван угловой Вояж, левый

4.1
Оптовая цена
36 290 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван угловой Вояж, левый
Диван угловой Вояж, левый
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Диван угловой Вояж, левый

4.1
36290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Вес17 кг
  • Цветсерый
  • Материалротанг
  • Ширина1220 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота до сиденья380/480 мм

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