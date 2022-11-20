Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветбежевый
Стол журнальный №3
Стол журнальный №1
Стол Saen №14
Стол Saen №15
Стол Saen №9
Стол обеденный раздвижной квадратный
Стол Прима
Стол Пальмира
Стол раздвижной
Стол журнальный Д3
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Комплект стульев Семейный
Стул Laval, белая экокожа/ золото
Стул Диамант пластиковый, жемчужный
Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань
Стул Oliver Square велюр мятный
Стул Oliver Square велюр светло-серый