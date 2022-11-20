Товар в корзине. Перейти
Стол Роли, прямоугольный - фото 1Стол Роли, прямоугольный - фото 2

Стол Роли, прямоугольный

Артикул: CH-051-718
15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Кербел, овальный
Стол Кербел, овальный
Следующий Стол Китчер, прямоугольный
Стол Кербел, овальный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол журнальный №3, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена
41

Стол журнальный №3

Настоящее фото товара Стол журнальный №1, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
52

Стол журнальный №1

Стол Saen №14Настоящее фото товара Стол Saen №14, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена
36

Стол Saen №14

Настоящее фото товара Стол Saen №15, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена
71

Стол Saen №15

Настоящее фото товара Стол Saen №9, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена
68

Стол Saen №9

Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
41

Стол обеденный раздвижной квадратный

Настоящее фото товара Стол Прима, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
43

Стол Прима

Настоящее фото товара Стол Пальмира, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
32

Стол Пальмира

Настоящее фото товара Стол раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от20 250
Оптовая цена
32

Стол раздвижной

Стол журнальный Д3Настоящее фото товара Стол журнальный Д3, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
43

Стол журнальный Д3

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
81

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Распродажа
Комплект стульев СемейныйНастоящее фото товара Комплект стульев Семейный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 85019
3 490 ₽
142

Комплект стульев Семейный

Стул Laval, белая экокожа/ золотоНастоящее фото товара Стул Laval, белая экокожа/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
32

Стул Laval, белая экокожа/ золото

Стул Диамант пластиковый, жемчужныйНастоящее фото товара Стул Диамант пластиковый, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
30

Стул Диамант пластиковый, жемчужный

Распродажа
Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампаньНастоящее фото товара Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79015
2 090 ₽
100

Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань

Распродажа
Стул Oliver Square велюр мятныйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена
50

Стул Oliver Square велюр мятный

В наличии 11 шт.
Распродажа
Стул Oliver Square велюр светло-серыйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена
88

Стул Oliver Square велюр светло-серый

В наличии 95 шт.

Другие товары из раздела столы по форме

Стол Лидер 10Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
494

Стол Лидер 10

Распродажа
Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковыйНастоящее фото товара Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
43

Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый

В наличии 1 шт.
Стол Лидер 1 с подставкой для ногНастоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
473

Стол Лидер 1 с подставкой для ног

Стол Лидер 5Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
499

Стол Лидер 5