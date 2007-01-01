Характеристики товара
Описание
Стол Ростов — это практичная основа для пространства, где важны характер, надежность и эстетика простых форм. Он одинаково уместен в ресторане, кофейне, переговорной зоне или на террасе, создавая ощущение порядка и продуманного минимализма.
Прочная металлическая конструкция рассчитана на интенсивное использование и стабильность в ежедневной работе. Геометрически чёткие опоры обеспечивают уверенную устойчивость, а лаконичный силуэт подчёркивает современный характер интерьера и легко сочетается с разными стилями посадки и сервировки.
Ключевые преимущества:
• Непревзойдённая прочность: выдерживает интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Лёгкость в уходе: поверхности удобно очищаются, стол подходит для ежедневной уборки.
• Современный дизайн: строгая геометрия и сочетание материалов подчёркивают стиль пространства.
• Практичность для гостей и персонала: комфортная рабочая площадь для сервировки и общения.
• Долгосрочная инвестиция: надёжная конструкция снижает необходимость частой замены мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет