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Настоящее фото товара Стол Ростов, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Ростов
66 оценок
46 090
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Новинка

Стол Ростов

Артикул: CH-087-399
66 оценок
Основные характеристики
  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыдерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Ростов — это практичная основа для пространства, где важны характер, надежность и эстетика простых форм. Он одинаково уместен в ресторане, кофейне, переговорной зоне или на террасе, создавая ощущение порядка и продуманного минимализма.

Прочная металлическая конструкция рассчитана на интенсивное использование и стабильность в ежедневной работе. Геометрически чёткие опоры обеспечивают уверенную устойчивость, а лаконичный силуэт подчёркивает современный характер интерьера и легко сочетается с разными стилями посадки и сервировки.

Ключевые преимущества:

• Непревзойдённая прочность: выдерживает интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Лёгкость в уходе: поверхности удобно очищаются, стол подходит для ежедневной уборки.
• Современный дизайн: строгая геометрия и сочетание материалов подчёркивают стиль пространства.
• Практичность для гостей и персонала: комфортная рабочая площадь для сервировки и общения.
• Долгосрочная инвестиция: надёжная конструкция снижает необходимость частой замены мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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