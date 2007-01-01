Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Slenderis — элегантность и стиль для вашего интерьера.
Материалы и дизайн. Столешница выполнена из высококачественного МДФ с покрытием 3D бумагой, что придает столешнице элегантный внешний вид. Толщина столешницы составляет 2,5 см, обеспечивая прочность конструкции.
Прямоугольная форма и оригинальные ножки из МДФ с эффектом плиссе добавляет изюминку в общий облик. Нежный бежевый цвет стола делает его универсальным для различных зон — от дома до общественных пространств.
Надежность и удобство. С максимальной нагрузкой до 100 кг, стол гарантирует устойчивость и долговечность. Высота 75 см и ширина 90 см оптимальны для комфортной посадки.
Универсальность и применение. Современный дизайн с акцентом на минимализм идеально вписывается в современные интерьеры кухни, обеденных зон или гостиной, а также для ресторанов или кафе. Бежевый оттенок добавляет элегантности и станет украшением вашего интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал каркасаМДФ
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1910 мм
- Высота упаковки1030 мм
- Глубина упаковки80 мм
- Вес упаковки33 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет