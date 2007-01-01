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Стол обеденный Slenderis, темное дерево, 180 см - фото 1Стол обеденный Slenderis, темное дерево, 180 см - фото 2Стол обеденный Slenderis, темное дерево, 180 см - фото 3Стол обеденный Slenderis, темное дерево, 180 см - фото 4Стол обеденный Slenderis, темное дерево, 180 см - фото 5Стол обеденный Slenderis, темное дерево, 180 см - фото 6Стол обеденный Slenderis, темное дерево, 180 см - фото 7
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Стол обеденный Slenderis, темное дерево, 180 см

Артикул: CH-077-963
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Slenderis — элегантность и стиль для вашего интерьера.

Материалы и дизайн. Столешница выполнена из высококачественного МДФ с покрытием 3D бумагой, что придает столешнице элегантный внешний вид. Толщина столешницы составляет 2,5 см, обеспечивая прочность конструкции.

Прямоугольная форма и оригинальные ножки из МДФ с эффектом плиссе добавляет изюминку в общий облик. Цвет темного дерева делает стол универсальным для различных зон — от дома до общественных пространств.

Надежность и удобство. С максимальной нагрузкой до 100 кг, стол гарантирует устойчивость и долговечность. Высота 75 см и ширина 90 см оптимальны для комфортной посадки.

Универсальность и применение. Современный дизайн с акцентом на минимализм идеально вписывается в современные интерьеры кухни, обеденных зон или гостиной, а также для ресторанов или кафе. Темный оттенок дерева добавляет элегантности и станет украшением вашего интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал каркасаМДФ
  • Цветтемно-коричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1910 мм
  • Высота упаковки1030 мм
  • Глубина упаковки80 мм
  • Вес упаковки33 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стол обеденный Slenderis, темное дерево, 180 см
Стол обеденный Slenderis, темное дерево, 180 см
53 990
В корзине

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