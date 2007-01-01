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Настоящее фото товара Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей
34 оценки
116 990
Товар в корзине. Перейти
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - фото 1Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - фото 2Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - фото 3Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - фото 4Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - фото 5Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей производства ChiedoCover
+3Реальное изображение товара 7 Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей производства ChiedoCover

Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей

Артикул: CH-023-677
34 оценки
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Столешница- Статуарио

Подстолье - Гинди

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - столешница в цвете БукБук
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лофт Саллермо с керамической столешницей - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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