66 090₽
Оптовая цена
Стол Терраса, 200х80
Распродажа
22 190₽19
27 090 ₽Оптовая цена
Стол Патриция, прозрачный, закаленное стекло
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
от3 540₽13
4 040 ₽
Стол Лидер 1, 1200х600, орех, шампань, без отбойников
МИНПРОМТОРГ
от4 090₽9
4 490 ₽
Стол Лидер 1, 1300*800, белый, черный
МИНПРОМТОРГ
от3 890₽
Стол Лидер 1, 900*600, белый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников
116 990₽
Стол обеденный Барео, светло-серая керамика, золото
В наличии 4 шт.
11 590₽
Стол нераздвижной Бетти 1200 фрост, белый муар
13 290₽
Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, фрост, черный муар
В наличии 3 шт.
18 390₽
Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, фост, белый муар
28 190₽
Стол Салфи, черный/керамика белая
В наличии 2 шт.