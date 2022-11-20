Стол Лофт Sallermo с керамической столешницей
116 990 ₽
Столешница- Сахара Нуар
Подстолье - Гинди
Цвет подстолья - бронза
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