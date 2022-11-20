Стол Лофт Sallermo с керамической столешницей

11 оценок

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Стол Лофт Sallermo с керамической столешницей

4.4
116 990 ₽
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Стол Лофт ROY с керамической столешницей
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Характеристики товара

Описание

Столешница- Сахара Нуар
Подстолье - Гинди
Цвет подстолья - бронза

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл

Выполненные заказы

Стол лофт Sallermo,белая керамическая столешница, подстолье бронза
Стол лофт Sallermo,белая керамическая столешница, подстолье бронзаСтол лофт Sallermo,белая керамическая столешница, подстолье бронзаСтол лофт Sallermo,белая керамическая столешница, подстолье бронзаСтол лофт Sallermo,белая керамическая столешница, подстолье бронзаСтол лофт Sallermo,белая керамическая столешница, подстолье бронзаСтол лофт Sallermo,белая керамическая столешница, подстолье бронзаСтол лофт Sallermo,белая керамическая столешница, подстолье бронзаСтол лофт Sallermo,белая керамическая столешница, подстолье бронзаСтол лофт Sallermo,белая керамическая столешница, подстолье бронза
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