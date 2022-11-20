Характеристики товара
Описание
Call-центр – это современное и грамотное решение ведения работы офиса. Однако и организация рабочего пространства в помещении такого типа требует особого подхода. От комфортабельности и функциональности рабочего места напрямую зависит эффективность работы оператора.
Работа в сall-центре отличается интенсивностью и огромным количеством входящих и исходящих звонков, совершаемых трудолюбивыми операторами. Очень важно сделать так, чтобы рабочее место создавало уют и успокаивало, защищало и радовало функциональностью и эргономичным дизайном. Столы оператора в помещении такого типа стоят длинными рядами, вплотную друг к другу, а значит, следует позаботиться и о том, чтобы сотрудники, работающие в соседних кабинках, не мешали друг другу.
Основные характеристики
- Высота1240 мм
- Ширина1400 мм
- Глубина600 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вес131 кг
- МатериалЛДСП
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки1260 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Объём упаковки0.28 м3
- Вес упаковки131 кг