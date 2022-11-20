Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина550 мм
- Глубина570 мм
- Материалпластик
- Цветпрозрачный
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Пуф ПФ-1 бежевый
Стул обеденный Шанель прозрачный
Ножка шпилька тройная усиленная 50 см
Бульонница с ручками 320 мл Royal Circle 6, 36
Одеяло ватное классическое
Люстра Bella 40
Вешалка Верона ДК
Стул барный Тиесто черный
Стул барный Тиесто коричневый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый