Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина730 мм
- Высота760 мм
- Цветвенге
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Cтол Лейпциг 110 см массив дуба, тон американский орех нью
Стол деревянный Санса 120 дуб монтана / белая шагрень