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Лаунж-зона Венеция из искусственного ротанга, соломенный - фото 1Лаунж-зона Венеция из искусственного ротанга, соломенный - фото 2
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Лаунж-зона Венеция из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-076-753
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Вместительная лаунж-зона «Венеция» состоит из:

- трехместного дивана – 2040×815×830 мм.

- двух кресел – 800×800×855 мм.

- журнального столика – 1300×700×380 мм.

Модели имеют алюминиевый каркас, который оплетен вручную искусственным ротангом натурального соломенного цвета.Плетеная мебель дополнена удобными подушками в бежевых чехлах. При их изготовлении используют полиэстер, плотность – 300гр/м2. Он обрабатывается влагоотталкивающей пропиткой для повышения защитных свойств материала.Журнальный столик выполнен из алюминия, окрашенного износостойкой краской, цвет "слоновая кость". Столешница - овальная, выполнена из искусственного камня белового цвета.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал каркасаалюминий, камень, ротанг
  • Цветбелый, слоновая кость
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Лаунж-зона Венеция из искусственного ротанга, соломенный
Лаунж-зона Венеция из искусственного ротанга, соломенный
420 890
В корзине

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