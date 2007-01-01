Характеристики товара
Описание
Вместительная лаунж-зона «Венеция» состоит из:
- трехместного дивана – 2040×815×830 мм.
- двух кресел – 800×800×855 мм.
- журнального столика – 1300×700×380 мм.
Модели имеют алюминиевый каркас, который оплетен вручную искусственным ротангом натурального соломенного цвета.Плетеная мебель дополнена удобными подушками в бежевых чехлах. При их изготовлении используют полиэстер, плотность – 300гр/м2. Он обрабатывается влагоотталкивающей пропиткой для повышения защитных свойств материала.Журнальный столик выполнен из алюминия, окрашенного износостойкой краской, цвет "слоновая кость". Столешница - овальная, выполнена из искусственного камня белового цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материал каркасаалюминий, камень, ротанг
- Цветбелый, слоновая кость
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет