Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Капучино Сингл» на 4 персоны.
Она включает в свой состав:
- двухместный диван (размер – 1700×865×815 мм).
- два кресла (размер – 1040×865×815 мм).
- плетеный журнальный столик (размер – 1100×660×340 мм).
Прочный алюминиевый каркас усиливает устойчивость мебели. Его дополняет соломенная оплетка, которая представлена из искусственного ротанга вида "гиацинт".Более комфортной лаунж-зону делают мягкие подушки с чехлами из серо-коричневого полиэстера, плотностью 230гр/м2. Ткань предварительно обрабатывается влагоотталкивающими составами.Столешница журнального столика также входит в комплект и поставляется в собранном виде с самим столиком. Она изготовлена из закаленного стекла – 5 мм.
Габариты упаковки (ДШВ)
1700×900×830; 1050×900×830 - 2 кор; 1130×680×350мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес91,5 кг
- Материал каркасаалюминий, ротанг
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки96.50 кг
- Изделия стопируютсяНет