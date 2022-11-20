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Стол кофейный Малван, коричневый - фото 1

Стол кофейный Малван, коричневый

Артикул: CH-049-653
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол к комплекту Малван. Прочный каркас из алюминия, окрашенный порошковым методом. Нить сфера. Экоротанг высшего качества. Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Температура эксплуатации от -16 до + 50. Легко моется. Не требует особого ухода.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота420 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.08 м3

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