Характеристики товара
Описание
Стол к комплекту Малван. Прочный каркас из алюминия, окрашенный порошковым методом. Нить сфера. Экоротанг высшего качества. Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Температура эксплуатации от -16 до + 50. Легко моется. Не требует особого ухода.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина400 мм
- Высота420 мм
- Вес6.9 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыстекло
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.08 м3