Характеристики товара
Описание
Элегантная и практичная мебель для вашего сада или дачи.Он выполнен из прочного и долговечного материала - искусственного ротанга, который имитирует натуральный ротанг, но при этом легче и удобнее в уходе.Садовый стол имеет прямоугольную форму, что делает его идеальным для семейных обедов и вечерних посиделок с друзьями.Он вмещает до 6 человек, обеспечивая комфортное расположение каждого гостя.Плетеный стол выдерживает различные погодные условия благодаря своей устойчивой конструкции и специальной обработке материала.Разбирается и собирается без дополнительного инструмента.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина800 мм
- Высота720 мм
- Вес14.8 кг
- Материалротанг, закаленое стекло
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет