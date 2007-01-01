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Стол разборный Гармония, шоколад - фото 1Стол разборный Гармония, шоколад - фото 2

Стол разборный Гармония, шоколад

Артикул: CH-073-057
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантная и практичная мебель для вашего сада или дачи.Он выполнен из прочного и долговечного материала - искусственного ротанга, который имитирует натуральный ротанг, но при этом легче и удобнее в уходе.Садовый стол имеет прямоугольную форму, что делает его идеальным для семейных обедов и вечерних посиделок с друзьями.Он вмещает до 6 человек, обеспечивая комфортное расположение каждого гостя.Плетеный стол выдерживает различные погодные условия благодаря своей устойчивой конструкции и специальной обработке материала.Разбирается и собирается без дополнительного инструмента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота720 мм
  • Вес14.8 кг
  • Материалротанг, закаленое стекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стол разборный Гармония, шоколад
Стол разборный Гармония, шоколад
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