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Настоящее фото товара Стол обеденный Рос квадратный со стеклом 100х100х76, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Рос квадратный со стеклом 100х100х76
13 оценок
20 790
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Стол обеденный Рос квадратный со стеклом 100х100х76 - фото 1Стол обеденный Рос квадратный со стеклом 100х100х76 - фото 2

Стол обеденный Рос квадратный со стеклом 100х100х76

Артикул: CH-073-856
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Материалстекло, ротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Материалстекло, ротанг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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