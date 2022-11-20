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Стол раздвижной Милтон, 120(150)x80x75 - фото 1Стол раздвижной Милтон, 120(150)x80x75 - фото 2Стол раздвижной Милтон, 120(150)x80x75 - фото 3Стол раздвижной Милтон, 120(150)x80x75 - фото 4Стол раздвижной Милтон, 120(150)x80x75 - фото 5Стол раздвижной Милтон, 120(150)x80x75 - фото 6Стол раздвижной Милтон, 120(150)x80x75 - фото 7Стол раздвижной Милтон, 120(150)x80x75 - фото 8

Стол раздвижной Милтон, 120(150)x80x75

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1200/1500 мм
  • Материал столешницыЛДСП, ЛДСП 22 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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