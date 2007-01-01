Характеристики товара
Описание
Столешница выполнена из прочного и долговечного инженерного массива. Простая прямоугольная форма стола позволит легко вписать его в современный интерьер, стол украсит кухню, гостиную или ресторан.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2200 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Вес64 кг
- Материалмассив, металл
- Материал столешницымассив
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияБеларусь
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет