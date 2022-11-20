Товар в корзине. Перейти
Cтол Baut - фото 1

Cтол Baut

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Brick
Стол Brick
Следующий Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука
Стол Brick

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1250/1550 мм
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП, стекло, фотопечать
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стол раздвижной Милтон, 90(118)x60x75Настоящее фото товара Стол раздвижной Милтон, 90(118)x60x75, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
6

Стол раздвижной Милтон, 90(118)x60x75

Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем белый, произведённого компанией ChiedoCover
от75 390
Оптовая цена
5

Стол обеденный Гарлем белый

Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем орех, произведённого компанией ChiedoCover
от75 390
Оптовая цена
14

Стол обеденный Гарлем орех

Стол обеденный Кобург шампаньНастоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
8

Стол обеденный Кобург шампань

Стол обеденный КокелиНастоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
от92 590
Оптовая цена
10

Стол обеденный Кокели

Стол обеденный КолтонНастоящее фото товара Стол обеденный Колтон, произведённого компанией ChiedoCover
от40 990
Оптовая цена
5

Стол обеденный Колтон

Стол обеденный КорбахНастоящее фото товара Стол обеденный Корбах, произведённого компанией ChiedoCover
от74 790
Оптовая цена
5

Стол обеденный Корбах

Стол обеденный КосланНастоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
от53 990
Оптовая цена
11

Стол обеденный Кослан

Стол обеденный КоссутНастоящее фото товара Стол обеденный Коссут, произведённого компанией ChiedoCover
от62 490
Оптовая цена
10

Стол обеденный Коссут

Стол обеденный КоттерНастоящее фото товара Стол обеденный Коттер, произведённого компанией ChiedoCover
от85 690
Оптовая цена
13

Стол обеденный Коттер

С этим товаром покупают
Барный стол Мохито белыйНастоящее фото товара Барный стол Мохито белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99047
14 990 ₽Оптовая цена
9

Барный стол Мохито белый

Настоящее фото товара Стол Hegra белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
12

Стол Hegra белый

Стол DSW детский белыйНастоящее фото товара Стол DSW детский белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99042
11 990 ₽Оптовая цена
7

Стол DSW детский белый

В наличии 38 шт.
Стол Кофейный №1Настоящее фото товара Стол Кофейный №1, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
8

Стол Кофейный №1

Ковер CATLIN 1600 x 2300Настоящее фото товара Ковер CATLIN 1600 x 2300, произведённого компанией ChiedoCover
от49 790
Оптовая цена
9

Ковер CATLIN 1600 x 2300

Ковер CATLIN 2900x2000Настоящее фото товара Ковер CATLIN 2900x2000, произведённого компанией ChiedoCover
от79 690
Оптовая цена
14

Ковер CATLIN 2900x2000

Ковер CATLIN 3400x2400Настоящее фото товара Ковер CATLIN 3400x2400, произведённого компанией ChiedoCover
от114 590
Оптовая цена
9

Ковер CATLIN 3400x2400

Ковер CATLIN 4000x3000Настоящее фото товара Ковер CATLIN 4000x3000, произведённого компанией ChiedoCover
от135 590
Оптовая цена
6

Ковер CATLIN 4000x3000

Ковер CATLIN 5000x4000Настоящее фото товара Ковер CATLIN 5000x4000, произведённого компанией ChiedoCover
от285 890
Оптовая цена
6

Ковер CATLIN 5000x4000

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 25 шт.