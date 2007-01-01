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Стол раздвижной Сингай, 160(220)*80, дуб галифакс табак - фото 1Стол раздвижной Сингай, 160(220)*80, дуб галифакс табак - фото 2Стол раздвижной Сингай, 160(220)*80, дуб галифакс табак - фото 3Стол раздвижной Сингай, 160(220)*80, дуб галифакс табак - фото 4

Стол раздвижной Сингай, 160(220)*80, дуб галифакс табак

Артикул: CH-076-226
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столешница выполнена из прочного и долговечного инженерного массива. Простая прямоугольная форма стола позволит легко вписать его в современный интерьер, стол украсит кухню, гостиную или ресторан.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес64.2857 кг
  • Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
  • Материалмассив, металл
  • Материал столешницымассив
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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