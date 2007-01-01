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Настоящее фото товара Стол раздвижной Кесси, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Кесси
7 оценок
20 790
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Стол раздвижной Кесси

Артикул: CH-079-790
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Ширина1350 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кухня – символ домашнего очага и теплых семейных отношений. Круглый обеденный раскладной стол Кесси позволит создать невидимый и тесный контакт между присутствующими за трапезой. Это идеальное решение для кухни небольшой площади. За счет хранящейся в подстолье вставке столешница из качественного ЛДСП легко раздвигается, увеличивая вместительность до 6 человек.

Устойчивость в разложенном виде достигается за счет правильных пропорций перекрещенных металлических опор. Прочная столешница, толщиной 22 мм, не боится влаги, горячей посуды, бытовой химии (кроме абразивов) и выдерживает вес до 40 кг.

Круглый обеденный стол на перекрещенных ножках смотрится изящно, лаконично и ненавязчиво в любом интерьере. Он словно застыл в энергичном танце! Дополнительная вставка в цвет столешницы продолжает элегантный образ изделия, делая его целостным и завершенным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина1350 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка40
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Вес упаковки32.60 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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