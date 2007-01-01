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Настоящее фото товара Стол раздвижной Джем со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Джем со стеклом
7 оценок
30 690
Товар в корзине. Перейти
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Стол раздвижной Джем со стеклом

Артикул: CH-079-786
7 оценок
Основные характеристики
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Материал столешницыЛДСП, стекло
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кухня – символ домашнего очага и теплых семейных отношений. Круглый обеденный раскладной стол позволит создать невидимый и тесный контакт между присутствующими за трапезой. Это идеальное решение для кухни небольшой площади. За счет хранящейся в подстолье вставке столешница из качественного ЛДСП и закалённого стекла легко раздвигается, увеличивая вместительность до 6 человек. Устойчивость в разложенном виде достигается за счет правильных пропорций перекрещенных металлических опор. Прочная столешница, толщиной 20 мм, не боится влаги, горячей посуды, бытовой химии (кроме абразивов) и выдерживает вес до 40 кг. Круглый обеденный стол на перекрещенных ножках смотрится изящно, лаконично и ненавязчиво в любом интерьере. Он словно застыл в энергичном танце! Дополнительная вставка в цвет столешницы продолжает элегантный образ изделия, делая его целостным и завершенным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Материал столешницыЛДСП, стекло
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка40
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Вес упаковки41 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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