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Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300 - фото 1

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1300 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыЛДСП, пластик
  • Страна изготовленияРоссия

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