Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина750 мм
- Длина1300 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницыЛДСП, пластик
- Страна изготовленияРоссия
Подстолье чугунное 1226
Подстолье чугунное 1237
Стол Лофт-3
Стол складной круглый 150/74
Стол раскладной Avdal
Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер, белые
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло