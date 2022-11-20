Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 40 кг
Объем: 0.28
Стул Хит 20мм - кожзам
Чехол 02
Скатерть Габардин, прямоугольная
Чехол 34
Чехол 07
Чехол 64
Чехол 18
Чехол 15
Скатерть Журавинка, прямоугольная
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Салфетки Габардин
Салфетки Жаккард
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Стол Бристоль 120
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Секция стульев 02
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Титан, деревянный
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул алюминиевый 1201
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранник
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Бабел, черный с серой вставкой
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Ницца барный
Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Скамья Кенрик
Стул Слинг барный, черный
Стул Лофт-12
Стул Лофт-12 Н
Табурет Лофт-12 Н барный
Скамья Лофт-12 НМ
Стул Форум
Стул Изо СТ
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная Кортес
Стул барный Фокс 75 красный
Стол складной Виктория 150
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
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Стул Chic бургунди
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
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Стеллаж 05
Стеллаж 06
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Стул Signal passo II velvet, зеленый
Стул Хит 25мм, каретная стяжка
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