Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый

9 оценок

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Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый

4.1
21 700 ₽
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Стол Stork белый бетон/ белый
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Стол Stork белый бетон/ белый

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 40 кг

Объем: 0.28

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.8 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1380/1800 мм
  • Ширина850 мм
  • Вес40 кг
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветбелый, бежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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Диван офисный Тирон 160

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29024
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Комплект мебели КьявариНастоящее фото товара Комплект мебели Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от8 680
15

Комплект мебели Кьявари

Комплект стульев СемейныйНастоящее фото товара Комплект стульев Семейный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 85019
3 490 ₽
12

Комплект стульев Семейный

Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем белый, произведённого компанией ChiedoCover
от123 590
Оптовая цена
5

Стол обеденный Гарлем белый

Комплект стеллажей со столиком 40Настоящее фото товара Комплект стеллажей со столиком 40, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
9

Комплект стеллажей со столиком 40

Стеллаж 52Настоящее фото товара Стеллаж 52, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
9

Стеллаж 52

Настоящее фото товара Стеллаж 63, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
6

Стеллаж 63

Стол обеденный Шанель NewНастоящее фото товара Стол обеденный Шанель New, произведённого компанией ChiedoCover
от103 390
Оптовая цена
13

Стол обеденный Шанель New

Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от69 290
Оптовая цена
6

Стол обеденный Креола

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросби, произведённого компанией ChiedoCover
от79 490
Оптовая цена
6

Стол обеденный Кросби

Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан мини, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена
7

Стол обеденный Кослан мини

Стол ЛарнедНастоящее фото товара Стол Ларнед, произведённого компанией ChiedoCover
от40 590
Оптовая цена
8

Стол Ларнед

Стол ЛарьякНастоящее фото товара Стол Ларьяк, произведённого компанией ChiedoCover
от67 190
Оптовая цена
15

Стол Ларьяк

Настоящее фото товара Столик Леборк, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
9

Столик Леборк

Стол-трансформер Лерида белыйНастоящее фото товара Стол-трансформер Лерида белый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 290
Оптовая цена
7

Стол-трансформер Лерида белый

Настоящее фото товара Салфетки Ричард красный, гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от150
10

Салфетки Ричард красный, гладь

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
10

Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый

Стол МюнхенНастоящее фото товара Стол Мюнхен, произведённого компанией ChiedoCover
от34 490
Оптовая цена
6

Стол Мюнхен

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
6

Стул Хит 20мм, золото, ромб синий

Стол Освальд, 120х80Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Освальд, 120х80

В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стол Loft Kedr Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от49 090
10

Стол Loft Kedr Premium

Стул барный Валенсия NEW, темно-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Валенсия NEW, темно-серый

В наличии 100 шт.
Стул барный Валенсия NEW, светло-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул барный Валенсия NEW, светло-серый

Настоящее фото товара Стол круглый Econom, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена
9

Стол круглый Econom

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Весна габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от620
Оптовая цена
7

Скатерть Весна габардин

Настоящее фото товара Скатерть Лавандовый принт габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Лавандовый принт габардин

Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-CH, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
15

Конференц кресло Форум-CH

Настоящее фото товара Скатерть Klassika beige саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
11

Скатерть Klassika beige саржа

Настоящее фото товара Скатерть Shekspir рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
9

Скатерть Shekspir рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Rokoko Белый , произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
7

Скатерть Rokoko Белый

Настоящее фото товара Скатерть Icecream габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
13

Скатерть Icecream габардин

Настоящее фото товара Скатерть Loyared, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Loyared

Настоящее фото товара Диван Veil 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
12

Диван Veil 3-х местный

Настоящее фото товара Диван Grand 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
13

Диван Grand 2-х местный

Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
15

Модуль GRAND 1-местный прямой

Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
12

Модуль GRAND 2-х местный угловой

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
5

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
10

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой

Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Стол раскладной Eva TobaccoНастоящее фото товара Стол раскладной Eva Tobacco, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
15

Стол раскладной Eva Tobacco

Стол кухонный TetChairНастоящее фото товара Стол кухонный TetChair, произведённого компанией ChiedoCover
от31 190
Оптовая цена
11

Стол кухонный TetChair

Стол обеденный АтлантаНастоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от57 49018
69 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Атланта

В наличии 29 шт.
Скатерть ProfylineНастоящее фото товара Скатерть Profyline, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
11

Скатерть Profyline

Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
14

Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовый

Стол пластиковый обеденный Clip 80Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Clip 80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
6

Стол пластиковый обеденный Clip 80

Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синийНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
15

Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтыйНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
6

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый

Настоящее фото товара Диван Milen, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
9

Диван Milen

Настоящее фото товара Кресло Sky, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
8

Кресло Sky

Кресло WestНастоящее фото товара Кресло West, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена
5

Кресло West

Настоящее фото товара Стол Лотос круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от50 090
Оптовая цена
10

Стол Лотос круглый

Настоящее фото товара Стол Алекс 2, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена
5

Стол Алекс 2

Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
13

Стол Цезарь овальный

Настоящее фото товара Стул СТ-29, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
9

Стул СТ-29

Настоящее фото товара Стул СТ-10, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
5

Стул СТ-10

Настоящее фото товара Стул СТ-01, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
13

Стул СТ-01

Настоящее фото товара Стол С-40, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
5

Стол С-40

Диван Amsterdam двухместныйНастоящее фото товара Диван Amsterdam двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от59 890
Оптовая цена
10

Диван Amsterdam двухместный

Диван Loa 2-местныйНастоящее фото товара Диван Loa 2-местный, произведённого компанией ChiedoCover
от61 590
Оптовая цена
15

Диван Loa 2-местный

Диван двухместный SydneyНастоящее фото товара Диван двухместный Sydney, произведённого компанией ChiedoCover
от65 890
Оптовая цена
14

Диван двухместный Sydney

Кресло Байрон велюр изумруд Настоящее фото товара Кресло Байрон велюр изумруд , произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
7

Кресло Байрон велюр изумруд

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

В наличии 4 шт.
Стол Clyde бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Clyde бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99028
21 990 ₽Оптовая цена
15

Стол Clyde бетон/белый

В наличии 100 шт.
Стул Невада, экокожа, серыйНастоящее фото товара Стул Невада, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Невада, экокожа, серый

В наличии 2 шт.
Стул барный Бомба фиолетовыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Бомба фиолетовый

В наличии 32 шт.