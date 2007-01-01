Характеристики товара
Описание
Стол ЛОФТ 160 см Дуб Анкона/ Белый
Раскладной обеденный стол. Современный и минималистический дизайн.
Столешница - ламинированный ДСП. Толщина столешницы 35 мм по бортикам, 18 мм - по центру. Немецкий механизм раскладывания POTTKER. Металлическая рама под столешницей. Ножки стола крепятся к металлической раме,
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1380/1800 мм
- Ширина850 мм
- Высота760 мм
- Вес40 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаЛДСП
- Цветбежевый, белый
Параметры упаковки
- Вес упаковки47 кг
- Объём упаковки0.31 м3
- Изделия стопируютсяНет