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Настоящее фото товара Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый
34 оценки
23 990
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Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый

Артикул: CH-019-967
34 оценки
Основные характеристики
  • Длина1380/1800 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота760 мм
  • Вес40 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол ЛОФТ 160 см Дуб Анкона/ Белый

Раскладной обеденный стол. Современный и минималистический дизайн.

Столешница - ламинированный ДСП. Толщина столешницы 35 мм по бортикам, 18 мм - по центру. Немецкий механизм раскладывания POTTKER. Металлическая рама под столешницей. Ножки стола крепятся к металлической раме,

  • Упакован в 2 коробки.

    • Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

    Скачать инструкцию по эксплуатации

    Основные характеристики

    • Длина1380/1800 мм
    • Ширина850 мм
    • Высота760 мм
    • Вес40 кг
    • Материал столешницыЛДСП
    • Материал каркасаЛДСП
    • Цветбежевый, белый

    Параметры упаковки

    • Вес упаковки47 кг
    • Объём упаковки0.31 м3
    • Изделия стопируютсяНет
    Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
    Доставка
    Доставка по России и СНГ

    Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

    Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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