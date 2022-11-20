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Стол складной Бани, круглый

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Характеристики товара

Описание

Габаритные размеры (ДхШхВ): 800х800х740 мм. Цвет столешницы: Коричневый Вес нетто: 6.28 кг. Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина800 мм
  • Вес6 кг
  • Материалполиэтилен
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1050 мм
  • Высота упаковки60 мм
  • Глубина упаковки810 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки7.52 кг

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