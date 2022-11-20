Характеристики товара
Описание
Габаритные размеры (ДхШхВ): 800х800х740 мм. Цвет столешницы: Коричневый Вес нетто: 6.28 кг. Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина800 мм
- Длина800 мм
- Вес6 кг
- Материалполиэтилен
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Материал столешницыпластик
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1050 мм
- Высота упаковки60 мм
- Глубина упаковки810 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки7.52 кг