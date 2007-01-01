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Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - фото 1Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - фото 2Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - фото 3Видеообзор стола модель Лидер 1 - ChiedoCover - видео 4
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников производства ChiedoCover

Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников

Артикул: CH-069-132
11 оценок
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Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600*750, орех, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.

Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.

Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяШампань
  • Цветясень
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3290
1200 600 750 16 19.5 3390
1200 800 750 16 23.3 3690
1500 800 750 16 27.2 3990
1500 900 750 16 29.6 4090
900 600 760 26 22.0 4290
1200 600 760 26 26.7 4690
1200 800 760 26 33.0 5390
1500 800 760 26 39.2 5790
1500 900 760 26 43.1 5990
900 600 766 32 25.3 4490
1200 600 766 32 31.0 4990
1200 800 766 32 38.7 5790
1500 900 766 32 51,2 6590






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Варианты каркаса

Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников
Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, шампань, кромка ПВХ, без отбойников
от 3 690
3 990 ₽
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