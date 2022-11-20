Товар в корзине. Перейти
Стол Лофт 38 мм, 150x80x76 - фото 1Стол Лофт 38 мм, 150x80x76 - фото 2Стол Лофт 38 мм, 150x80x76 - фото 3Стол Лофт 38 мм, 150x80x76 - фото 4Стол Лофт 38 мм, 150x80x76 - фото 5Стол Лофт 38 мм, 150x80x76 - фото 6

Стол Лофт 38 мм, 150x80x76

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт 38 мм, 140x90x76
Стол Лофт 38 мм, 140x90x76
Следующий Стол Лофт 38 мм, 180x80x76
Стол Лофт 38 мм, 140x90x76

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1500 мм
  • Глубина800 мм
  • Материал каркасаполипропилен, труба
  • Материал столешницыЛДСП, ЛДСП 38 мм
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты столешницы

Стол Лофт 38 мм, 150x80x76 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лофт 38 мм, 150x80x76 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лофт 38 мм, 150x80x76 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лофт 38 мм, 150x80x76 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лофт 38 мм, 150x80x76 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лофт 38 мм, 150x80x76 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лофт 38 мм, 150x80x76 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лофт 38 мм, 150x80x76 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Похожие товары

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
7

Стол Лидер 1 с подставкой для ног

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
80Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1256, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
5

Подстолье алюминиевое 1256

В наличии 30 шт.
Столешница Werzalit квадратнаяНастоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
11

Столешница Werzalit квадратная

Столешница Werzalit прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
8

Столешница Werzalit прямоугольная

Столешница Werzalit круглаяНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
15

Столешница Werzalit круглая

Столешница HPL, 25 мм, прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
97Хит

Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная

Стол Eames T-8 MDF, цвет по RALНастоящее фото товара Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
12

Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
5

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая

Настоящее фото товара Диван Крестов, произведённого компанией ChiedoCover
от23 900
12

Диван Крестов

Стул Наполеон New, пластиковый, цветнойНастоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
15

Стул Наполеон New, пластиковый, цветной

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди