Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1500 мм
- Глубина800 мм
- Материал каркасаполипропилен, труба
- Материал столешницыЛДСП, ЛДСП 38 мм
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Подстолье алюминиевое 1256
Столешница Werzalit квадратная
Столешница Werzalit прямоугольная
Столешница Werzalit круглая
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная
Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Диван Крестов
Стул Наполеон New, пластиковый, цветной
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди