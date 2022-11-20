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Стол Лофт Бабочка, лак прозрачный - фото 1Стол Лофт Бабочка, лак прозрачный - фото 2Стол Лофт Бабочка, лак прозрачный - фото 3Стол Лофт Бабочка, лак прозрачный - фото 4Стол Лофт Бабочка, лак прозрачный - фото 5Стол Лофт Бабочка, лак прозрачный - фото 6

Стол Лофт Бабочка, лак прозрачный

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Материалмрамор, массив, сосна, дерево
  • Цветсеребряный

Варианты столешницы

Стол Лофт Бабочка, лак прозрачный - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лофт Бабочка, лак прозрачный - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лофт Бабочка, лак прозрачный - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лофт Бабочка, лак прозрачный - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лофт Бабочка, лак прозрачный - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лофт Бабочка, лак прозрачный - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лофт Бабочка, лак прозрачный - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лофт Бабочка, лак прозрачный - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Выполненные заказы

Стул Лофт Даллас, серая рогожка, чёрный матовый каркас
Стул Лофт Даллас, серая рогожка, чёрный матовый каркасСтул Лофт Даллас, серая рогожка, чёрный матовый каркасСтул Лофт Даллас, серая рогожка, чёрный матовый каркасСтул Лофт Даллас, серая рогожка, чёрный матовый каркас
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