Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина1800 мм
- Глубина900 мм
- Материалмрамор, массив, сосна, дерево
- Цветсеребряный
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм - кожзам
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Диван классический
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый
Стол Симбиоз №21
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди