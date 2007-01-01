Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Tulip - образец дизайнерской мысли середины ХХ века. Его лаконичная форма органично смотрится во многих интерьерах: от лофта до неоклассики. При всей кажущейся хрупкости этот дизайнерский стол невероятно практичен и прочен: он способен выдержать нагрузку до 100 кг.
Поставляется в разобранном виде (3 коробки). В комплекте идёт инструкция и комплект аксессуаров для сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Вес13.75 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал столешницыМДФ
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет