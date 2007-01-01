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Стол Tulip, белый, 90 см

Артикул: CH-078-535
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Tulip - образец дизайнерской мысли середины ХХ века. Его лаконичная форма органично смотрится во многих интерьерах: от лофта до неоклассики. При всей кажущейся хрупкости этот дизайнерский стол невероятно практичен и прочен: он способен выдержать нагрузку до 100 кг.

Поставляется в разобранном виде (3 коробки). В комплекте идёт инструкция и комплект аксессуаров для сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес13.75 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Tulip, белый, 90 см
Стол Tulip, белый, 90 см
23 790
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