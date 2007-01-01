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Стол Rudolf круглый раскладной, светлый керамогранит - фото 1Стол Rudolf круглый раскладной, светлый керамогранит - фото 2Стол Rudolf круглый раскладной, светлый керамогранит - фото 3Стол Rudolf круглый раскладной, светлый керамогранит - фото 4Стол Rudolf круглый раскладной, светлый керамогранит - фото 5Стол Rudolf круглый раскладной, светлый керамогранит - фото 6Стол Rudolf круглый раскладной, светлый керамогранит - фото 7Стол Rudolf круглый раскладной, светлый керамогранит - фото 8Стол Rudolf круглый раскладной, светлый керамогранит - фото 9Стол Rudolf круглый раскладной, светлый керамогранит - фото 10Стол Rudolf круглый раскладной, светлый керамогранит - фото 11Стол Rudolf круглый раскладной, светлый керамогранит - фото 12Стол Rudolf круглый раскладной, светлый керамогранит - фото 13

Стол Rudolf круглый раскладной, светлый керамогранит

Артикул: CH-078-516
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Раскладной стол Rudolf имеет идеальное сочетание практичности и дизайна. Его оптимальные размеры и форма подстолья созданы для уютных пространств. Уникальная конструкция ножек позволяет с комфортом расположиться за столом. Разнообразные варианты керамогранита в отделке столешницы позволяют вписаться практически в любой интерьер. Размер стола: 100-130x100x75см. Стол поставляется в разобранном виде (2 коробки).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1300 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Вес50 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Rudolf круглый раскладной, светлый керамогранит
Стол Rudolf круглый раскладной, светлый керамогранит
75 590
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