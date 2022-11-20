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Стол Понтэ, ЛДСП

Артикул: CH-052-914
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота730 мм
  • Толщина столешницы25 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалЛДСП
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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Стол Понтэ, ЛДСП
Стол Понтэ, ЛДСПСтол Понтэ, ЛДСПСтол Понтэ, ЛДСП
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Фото с производства

Фотография товара Стол Понтэ, ЛДСП от компании ChiedoCover.
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