Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина900 мм
- Высота730 мм
- Толщина столешницы25 мм
- Вид кромкиПВХ
- МатериалЛДСП
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
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