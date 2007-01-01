Характеристики товара
Описание
Журнальный столик из ДПК сочетает современный минималистичный дизайн, надежность и практичность. Каркас выполнен из прочного металла с порошковым покрытием, а столешница - из древесно-полимерного композита (ДПК), устойчивого к влаге, перепадам температуры и внешним воздействиям. Благодаря универсальному дизайну столик гармонично вписывается в интерьере террасы, веранды, лаунж-зоны, балкона или современного жилого пространства. Модель подходит для использования в качестве кофейного, журнального или приставного столика. Конструкция отличается устойчивостью и долговечностью, а материалы не требуют сложного ухода и подходят для ежедневной эксплуатации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина540 мм
- Ширина425 мм
- Высота600 мм
- Толщина столешницы20 мм
- Материал столешницыдревесно-полимерный композит (декинг)
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет