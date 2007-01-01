Характеристики товара
Описание
Кассия — это воплощение минималистичной роскоши. Темная мраморная столешница с изысканным рисунком под керамику придаёт интерьеру воздушность и свет. Изящные прожилки на гладкой поверхности создают ощущение лёгкости и природной гармонии. Главная изюминка дизайна — металлическое основание цвета шампань с выразительным арочным силуэтом. Геометрически линии ножек формируют устойчивую и визуально эффектную конструкцию, отсылающую к ар-деко и современному арт-дизайну. Основание прочно соединено в центре, придавая столу монолитность и надёжность. Круглая форма диаметром 90 см делает столик идеальным центральным элементом зоны отдыха. Оптимальная высота 40 см создаёт удобство при использовании, а прочная столешница толщиной 1,5 см визуально облегчает конструкцию, сохраняя её устойчивость и функциональность. Керамическое покрытие устойчиво к износу и легко очищается, а металлическое основание обеспечивает стабильность и долговечность. Столик отлично подойдёт для дома, офиса или зоны приёма, дополняя пространство утончённым современным акцентом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина400 мм
- Высота900 мм
- Вес33.8 кг
- Допустимая нагрузка20
- Цветчерный, шампань
- Страна изготовленияКитай
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки970 мм
- Высота упаковки180 мм
- Вес упаковки37 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Габариты упаковки для логистики1030
- Изделия стопируютсяНет