Журнальный столик Кассия 90*90 см темная керамика
5 оценок
34 990
Журнальный столик Кассия 90*90 см темная керамика

Артикул: CH-080-838
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота900 мм
  • Вес33.8 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кассия — это воплощение минималистичной роскоши. Темная мраморная столешница с изысканным рисунком под керамику придаёт интерьеру воздушность и свет. Изящные прожилки на гладкой поверхности создают ощущение лёгкости и природной гармонии. Главная изюминка дизайна — металлическое основание цвета шампань с выразительным арочным силуэтом. Геометрически линии ножек формируют устойчивую и визуально эффектную конструкцию, отсылающую к ар-деко и современному арт-дизайну. Основание прочно соединено в центре, придавая столу монолитность и надёжность. Круглая форма диаметром 90 см делает столик идеальным центральным элементом зоны отдыха. Оптимальная высота 40 см создаёт удобство при использовании, а прочная столешница толщиной 1,5 см визуально облегчает конструкцию, сохраняя её устойчивость и функциональность. Керамическое покрытие устойчиво к износу и легко очищается, а металлическое основание обеспечивает стабильность и долговечность. Столик отлично подойдёт для дома, офиса или зоны приёма, дополняя пространство утончённым современным акцентом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота900 мм
  • Вес33.8 кг
  • Допустимая нагрузка20
  • Цветчерный, шампань
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки970 мм
  • Высота упаковки180 мм
  • Вес упаковки37 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики1030
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Журнальный столик Кассия 90*90 см темная керамика
Журнальный столик Кассия 90*90 см темная керамика
34 990
