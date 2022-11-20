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Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь темный хром - фото 1 Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь темный хром - фото 2 Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь темный хром - фото 3 Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь темный хром - фото 4 Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь темный хром - фото 5

Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь темный хром

Артикул: CH-050-262
13 оценок
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Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь серебро
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Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь серебро

Характеристики товара

Описание

Изящный журнальный столик станет прекрасным дополнением интерьера гостиной или прихожей.

Столешница выполнена из искусственного мрамора в сером цвете, который обладает высокой механической прочностью, способен выдерживать большие нагрузки

Влагостойкий и не впитывает загрязнения.

Каркас изготовлен из нержавеющей стали с гальваническим покрытием с применением нитрида титана. Такое покрытие обладает рядом преимуществ:
- ровное и стойкое покрытие
- - высокие эстетические качества
- длительный срок службы
- покрытие не осыпается
- высокая прочность к механическим повреждениям

На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота610 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес21 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки23 кг

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