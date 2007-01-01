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Настоящее фото товара Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь темный хром, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь темный хром
26 оценок
11 39055
24 990 ₽
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Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь темный хром - фото 1Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь темный хром - фото 2Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь темный хром - фото 3Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь темный хром - фото 4Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь темный хром - фото 5
Распродажа

Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор сталь темный хром

Артикул: CH-050-262
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота610 мм
  • Вес21 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Авалон 61*61 серый мрамор каркас нержавеющая сталь темный хром

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота610 мм
  • Вес21 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Вес упаковки23 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Габариты упаковки для логистики730
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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