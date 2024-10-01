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Журнальный столик Stone овальный 015, белый

Артикул: CH-063-060
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Stone 015 А015.2 D01. Опора может быть выполнена в черном/белом/золотом исполнении. Исходя из цвета опоры используется соответствующая в тон керамика

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота550 мм
  • Диаметр350 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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