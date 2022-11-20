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Набор журнальных столиков Селена 60 и 45 см стекло черный мрамор сталь золото - фото 1

Набор журнальных столиков Селена 60 и 45 см стекло черный мрамор сталь золото

Артикул: CH-050-240
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Два журнальных столика с черной круглой столешницей под мрамор разного размера в наборе. Столешница выполнена из закаленного стекла. Каркас изготовлен из нержавеющей стали с гальваническим покрытием с применением нитрида титана. Такое покрытие обладает рядом преимуществ:

- ровное и стойкое покрытие
- высокие эстетические качества
- длительный срок службы
- покрытие не осыпается
- высокая прочность к механическим повреждениям

На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.

Размеры большого столика - 45*60*60 см. Размеры малого столика - 40*45*45 см.

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Основные характеристики

  • Высота400/450 мм
  • Диаметр450/600 мм
  • Вес13.8 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал ножекметалл
  • Цветчерный, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки16.70 кг

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