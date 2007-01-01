Характеристики товара
Описание
Набор журнальных столиков Селена 60 и 45 см стекло черный мрамор каркас нержавеющая сталь золото
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота450 мм
- Диаметр450/600 мм
- Вес13.8 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал ножекметалл
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Вес упаковки16.7 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет