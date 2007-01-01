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Настоящее фото товара Набор журнальных столиков Селена 60 и 45 см стекло черный мрамор сталь золото, произведённого компанией ChiedoCover
Набор журнальных столиков Селена 60 и 45 см стекло черный мрамор сталь золото
26 оценок
25 49043
43 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Набор журнальных столиков Селена 60 и 45 см стекло черный мрамор сталь золото - фото 1
Распродажа

Набор журнальных столиков Селена 60 и 45 см стекло черный мрамор сталь золото

Артикул: CH-050-240
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота450 мм
  • Диаметр450/600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Набор журнальных столиков Селена 60 и 45 см стекло черный мрамор каркас нержавеющая сталь золото

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота450 мм
  • Диаметр450/600 мм
  • Вес13.8 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал ножекметалл
  • Цветчерный, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Вес упаковки16.7 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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