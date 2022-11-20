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Журнальный стол 50*50 Вива, золото стекло черное

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Характеристики товара

Описание

Журнальный стол ВИВА благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 55*55*62
Масса брутто: 10,1
Объем: 0,185

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Основные характеристики

  • Высота570 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес7.8 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки10.10 кг

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