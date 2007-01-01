Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол журнальный Jazz 700, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный Jazz 700, бежевый
10 оценок
15 490
Стол журнальный Jazz 700, бежевый - фото 1Стол журнальный Jazz 700, бежевый - фото 2Стол журнальный Jazz 700, бежевый - фото 3

Стол журнальный Jazz 700, бежевый

Артикул: CH-083-324
10 оценок
Основные характеристики
  • Высота470 мм
  • Диаметр700 мм
  • Материал столешницыМДФ, стекло
  • Цветбежевый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Коллекция Music — респектабельная мебель с классической основой. Обладает притягательной энергетикой изящных форм, поэтичного черного цвета и безупречным исполнением. Комоды, тумбы, банкетки, консольные и журнальные столики подходят для оформления гостиной, спальни, прихожей, мастерской, студии, бьюти-зоны. Идеально вписывается в стилистику неоклассики, арт-деко, минимализма, эклектики. Лейтмотив коллекции — барочные элементы: фигурные ножки из массива дерева, каретная стяжка «капитоне», акцентные детали в бронзовом и золотистом цвете. Изделия подчеркнут в интерьере смелость, выразительность, спокойствие. Они надежно сохранят ваши секреты, помогут разложить вещи по местам и поддержат настроение «тихой роскоши». Могут выступать на контрасте с главенствующим светлым оттенком или быть частью ненавязчивого темного фона.
Журнальный стол круглой формы

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Диаметр700 мм
  • Материал столешницыМДФ, стекло
  • Цветбежевый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стол журнальный Jazz 700, бежевый
Стол журнальный Jazz 700, бежевый
15 490
