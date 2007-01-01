Характеристики товара
Описание
Коллекция Music — респектабельная мебель с классической основой. Обладает притягательной энергетикой изящных форм, поэтичного черного цвета и безупречным исполнением. Комоды, тумбы, банкетки, консольные и журнальные столики подходят для оформления гостиной, спальни, прихожей, мастерской, студии, бьюти-зоны. Идеально вписывается в стилистику неоклассики, арт-деко, минимализма, эклектики. Лейтмотив коллекции — барочные элементы: фигурные ножки из массива дерева, каретная стяжка «капитоне», акцентные детали в бронзовом и золотистом цвете. Изделия подчеркнут в интерьере смелость, выразительность, спокойствие. Они надежно сохранят ваши секреты, помогут разложить вещи по местам и поддержат настроение «тихой роскоши». Могут выступать на контрасте с главенствующим светлым оттенком или быть частью ненавязчивого темного фона.
Журнальный стол круглой формы
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота470 мм
- Диаметр700 мм
- Материал столешницыМДФ, стекло
- Цветбежевый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет