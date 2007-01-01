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Стол журнальный 0845DT, золотой, бежевый - фото 1Стол журнальный 0845DT, золотой, бежевый - фото 2Стол журнальный 0845DT, золотой, бежевый - фото 3Стол журнальный 0845DT, золотой, бежевый - фото 4
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Стол журнальный 0845DT, золотой, бежевый

Артикул: CH-076-463
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина140 мм
  • Высота500 мм
  • Диаметр410 мм
  • Цветбежевый, золотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стол журнальный 0845DT, золотой, бежевый
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