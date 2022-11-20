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Подстолье ER 4018 (белый) - фото 1Подстолье ER 4018 (белый) - фото 2Подстолье ER 4018 (белый) - фото 3Подстолье ER 4018 (белый) - фото 4

Подстолье ER 4018 (белый)

Артикул: CH-050-025
14 оценок
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Подстолье ER 4018 (черный)

Характеристики товара

Описание

Подстолье 4018 здорово будет смотреться в кафе с футуристичным дизайном. И, конечно, подразумевает использование скорее только с круглыми столешницами. Именно модель 4018 сделает интерьер ресторана или кафе максимально уникальным и не похожим на другие. Хотите отличаться, тогда это именно то, что Вам нужно.

Максимальный размер столешницы: D800, 800*800

Размер основания: D50 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,04 куб.м.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес5.8 кг
  • Материалсталь
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Размер основания500 мм
  • Цветбелый

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