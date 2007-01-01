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Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4018 (белый), произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 4018 (белый)
61 оценка
6 390
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Подстолье ЕР 4018 (белый) - фото 1Подстолье ЕР 4018 (белый) - фото 2Подстолье ЕР 4018 (белый) - фото 3Подстолье ЕР 4018 (белый) - фото 4

Подстолье ЕР 4018 (белый)

Артикул: CH-050-025
61 оценка
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес5.8 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материалсталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье 4018 здорово будет смотреться в кафе с футуристичным дизайном. И, конечно, подразумевает использование скорее только с круглыми столешницами. Именно модель 4018 сделает интерьер ресторана или кафе максимально уникальным и не похожим на другие. Хотите отличаться, тогда это именно то, что Вам нужно.

Размер основания: Д50 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,04 куб.м.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес5.8 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материалсталь
  • Размер основания500 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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