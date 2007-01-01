Характеристики товара
Описание
Подстолье 4018 здорово будет смотреться в кафе с футуристичным дизайном. И, конечно, подразумевает использование скорее только с круглыми столешницами. Именно модель 4018 сделает интерьер ресторана или кафе максимально уникальным и не похожим на другие. Хотите отличаться, тогда это именно то, что Вам нужно.
Размер основания: Д50 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,04 куб.м.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес5.8 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Материалсталь
- Размер основания500 мм
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет