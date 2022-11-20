Характеристики товара
Описание
Подстолье 4018 отлично будет смотреться в кафе с футуристичным дизайном. Именно модель 4018 сделает интерьер ресторана или кафе максимально уникальным и не похожим на другие. Хотите что-то необычное в интерьере, тогда это именно то, что вам нужно.
Максимальный размер столешницы: D800, 800*800
Размер основания: D50 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,04 куб.м.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес6 кг
- Материалсталь
- Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
- Размер основания500 мм
- Цветчерный