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Подстолье ER 4018 (черный) - фото 1Подстолье ER 4018 (черный) - фото 2Подстолье ER 4018 (черный) - фото 3

Подстолье ER 4018 (черный)

Артикул: CH-050-024
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подстолье 4018 отлично будет смотреться в кафе с футуристичным дизайном. Именно модель 4018 сделает интерьер ресторана или кафе максимально уникальным и не похожим на другие. Хотите что-то необычное в интерьере, тогда это именно то, что вам нужно.

Максимальный размер столешницы: D800, 800*800

Размер основания: D50 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,04 куб.м.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес6 кг
  • Материалсталь
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Размер основания500 мм
  • Цветчерный

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