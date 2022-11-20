Товар в корзине. Перейти
Подстолье Троя - фото 1Подстолье Троя - фото 2Подстолье Троя - фото 3

Подстолье Троя

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье Лофт 4
Подстолье Лофт 4
Следующий Подстолье Парсон
Подстолье Лофт 4

Характеристики товара

Описание

Рассчитан для столешницы до 900 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина800 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое барное Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
14

Подстолье металлическое барное Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро Дуо

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Классика, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
13

Подстолье металлическое Классика

Настоящее фото товара Подстолье Классик 80, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
106Хит

Подстолье Классик 80

Подстолье Классик 80 МНастоящее фото товара Подстолье Классик 80 М, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
84Хит

Подстолье Классик 80 М

Подстолье ЧКНастоящее фото товара Подстолье ЧК, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
33Хит

Подстолье ЧК

Подстолье ЧК МНастоящее фото товара Подстолье ЧК М, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
112Хит

Подстолье ЧК М

Настоящее фото товара Подстолье стальное №5, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
7

Подстолье стальное №5

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Окто мини, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Окто мини

С этим товаром покупают
Подстолье чугунное MantaНастоящее фото товара Подстолье чугунное Manta, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
6

Подстолье чугунное Manta

Подстолье хромированное 1278ЕМНастоящее фото товара Подстолье хромированное 1278ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
10

Подстолье хромированное 1278ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽
8

Стол Лофт-5

Настоящее фото товара Столик барный БМА24, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
15

Столик барный БМА24

Настоящее фото товара Стол Шамбли, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена
15

Стол Шамбли

Стол Лофт НевоНастоящее фото товара Стол Лофт Нево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
9

Стол Лофт Нево

Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан мини, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
7

Стол обеденный Кослан мини

Сундук АнтрацитНастоящее фото товара Сундук Антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена
14

Сундук Антрацит

Сундук ВинтажНастоящее фото товара Сундук Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена
13

Сундук Винтаж

Сундук УдобныйНастоящее фото товара Сундук Удобный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
11

Сундук Удобный

Другие товары из разделаподстолья в стиле лофт
Подстолье Лофт 7Настоящее фото товара Подстолье Лофт 7, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39012
6 090 ₽
7

Подстолье Лофт 7

Подстолье Лофт 26Настоящее фото товара Подстолье Лофт 26, произведённого компанией ChiedoCover
от15 000
11

Подстолье Лофт 26

Настоящее фото товара Подстолье Жи-Ши, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
6

Подстолье Жи-Ши, белый

Подстолье Лофт 6Настоящее фото товара Подстолье Лофт 6, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
14

Подстолье Лофт 6

Подстолье ПентагонНастоящее фото товара Подстолье Пентагон, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
8

Подстолье Пентагон

Подстолье Лофт разборноеНастоящее фото товара Подстолье Лофт разборное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
13

Подстолье Лофт разборное