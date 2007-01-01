Характеристики товара
Описание
Мягкий стул Тюльпан отличается элегантным и роскошным дизайном. Это великолепный вариант мебели для кафе, который органично впишется в любой стиль. Такой удобный стул станет центром внимания Вашего заведения. Пожалуй, это оптимальное сочетания цены и качества среди мебели Хорека.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина620 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес7,6 кг
- Материал сиденьявелюр
- Цветголубой
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет