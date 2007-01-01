Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные
83 оценки
7 99014
9 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные - фото 1Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные - фото 2Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные - фото 3Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные - фото 4Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные - фото 5Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные - фото 6Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные - фото 7
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные производства ChiedoCover
+6Реальное изображение товара 7 Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные

Артикул: CH-025-054
83 оценки
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тюльпан, Зенит 12/Моррис 10, кант Вельвет Люкс 12, ножки морилка черная
Фотография товара Стул Тюльпан, Зенит 12/Моррис 10, кант Вельвет Люкс 12, ножки морилка черная от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Тюльпан, серый, основание золотое
Фотография товара Стул Тюльпан, серый, основание золотое от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Тюльпан отличается элегантным и роскошным дизайном. Это великолепный вариант мебели для кафе, который органично впишется в любой стиль. Такой удобный стул станет центром внимания Вашего заведения. Пожалуй, это оптимальное сочетания цены и качества среди мебели Хорека.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7,6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветголубой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул HERMAN, зеленый, велюр, черный каркас, поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул HERMAN, зеленый, велюр, черный каркас, поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29022
13 190 ₽Оптовая цена

Стул HERMAN, зеленый, велюр, черный каркас, поворотный

80
  • серый
  • зеленый
  • бежевый, черный
  • синий
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кресло Oppo, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Oppo, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Кресло Oppo, синий

58
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Синий

14
Фотография товара Стул Скай Профиль, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай Профиль, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Скай Профиль, серый

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр темно-зеленый

9
Фотография товара Стул Вардо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вардо, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Вардо

15
Настоящее фото товара Стул Старс В.О, велюр графит, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Стул Старс В.О, велюр графит

12
  • темно-серый
  • бежевый
  • фисташковый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Катус, оливково-бежевый, елочка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Катус, оливково-бежевый, елочка, произведённого компанией ChiedoCover
9 19024
11 990 ₽

Стул обеденный Катус, оливково-бежевый, елочка

5
В наличии 130 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Квик, велюр Тедди 305, каркас металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Квик, велюр Тедди 305, каркас металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89019
4 790 ₽

Стул Квик, велюр Тедди 305, каркас металл черный

6
  • серый
  • белый, светло-коричневый
  • бежевый
  • голубой
Фотография товара Стул Сильва, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сильва, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул Сильва, металл, черный

10
  • бежевый
  • черный
В наличии 103 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Француз оттоманка, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз оттоманка, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от55 190
Оптовая цена

Кресло Француз оттоманка, графит

10
  • коричневый
  • бежевый
  • серый
  • черный
Фотография товара Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная

31
Фотография товара Кресло Моден, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Моден, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
96 390

Кресло Моден, черный, серый

9
Фотография товара Кресло Лотик экокожа, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик экокожа, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Кресло Лотик экокожа, желтый

7
Фотография товара Кресло Лотик экокожа, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик экокожа, красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Кресло Лотик экокожа, красный

8
Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 510
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый

15
  • розовый
  • оранжевый
  • зеленый
  • голубой
В наличии 40 шт.
Фотография товара Кресло Энез мини, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Энез мини, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от39 390
Оптовая цена

Кресло Энез мини, голубое

11
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Loa , 980*770*850мм, велюр Velutto 01, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от17 59018
21 390 ₽

Кресло Loa , 980*770*850мм, велюр Velutto 01, ножки бук под лак

6
Фотография товара Кресло College H-935L-2/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-935L-2/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло College H-935L-2/Black

9
  • коричневый
  • Кресло College H-935L-2/Beige
  • черный
В наличии 52 шт.
Фотография товара Кресло Mare Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mare Blue, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Кресло Mare Blue

12

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул барный Крюгер, без подлокотников, белый

57
Фотография товара Барный стул Стэн, черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Барный стул Стэн, черная кожа

71
Фотография товара Стул обеденный Boom Ткань Синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Boom Ткань Синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена

Стул обеденный Boom Ткань Синий

15
  • синий
  • коричневый
  • бордовый
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Бар конус, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Терра Бар конус, синий

15
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул мягкий, велюр, металл черный, серый

8
Распродажа
Фотография товара Стул Джулиус, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джулиус, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49032
10 990 ₽

Стул Джулиус, серый

26
  • серый
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 42 шт.
Хит
Фотография товара Стул Прадо, экокожа Орегон 17 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прадо, экокожа Орегон 17, произведённого компанией ChiedoCover
6 99024
9 090 ₽

Стул Прадо, экокожа Орегон 17

12
Новинка
Фотография товара Стул Стилли черный/велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стилли черный/велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Стул Стилли черный/велюр серый

8
  • бежевый
  • белый
  • коричневый
  • серый
Фотография товара Стул Белла шенилл коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Белла шенилл коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Стул Белла шенилл коралловый

11
  • бежевый
  • серый
  • оранжевый
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стул полубарный Ханна, иск.замша, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Ханна, иск.замша, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
14 190

Стул полубарный Ханна, иск.замша, молочный

10
  • бежевый
  • темно-серый
  • коричневый
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные
Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные
от 7 990
9 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Француз оттоманка, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз оттоманка, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от55 190
Оптовая цена

Кресло Француз оттоманка, графит

10
  • коричневый
  • бежевый
  • серый
  • черный
Фотография товара Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная

31
Фотография товара Кресло Моден, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Моден, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
96 390

Кресло Моден, черный, серый

9
Фотография товара Кресло Лотик экокожа, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик экокожа, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Кресло Лотик экокожа, желтый

7

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности