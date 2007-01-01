Характеристики товара
Описание
Подстолье 3145 - самое недорогое подстолье из чугуна, простое и надежное.
Среди его плюсов – низкий центр тяжести, т.к. основание сделано из чугуна именно для придания ему устойчивости. По качеству литья превосходит многие аналоги. А еще такое основание удобно тем, что стулья запросто можно задвинуть под стол, т.к. ножки стульяев не упираются в основание.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес7 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Материалчугун
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет