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Настоящее фото товара Подстолье ЕР 3145, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 3145
76 оценок
5 090
Товар в корзине. Перейти
Подстолье ЕР 3145 - фото 1Подстолье ЕР 3145 - фото 2Подстолье ЕР 3145 - фото 3

Подстолье ЕР 3145

Артикул: CH-016-771
76 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес7 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материалчугун
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье 3145 - самое недорогое подстолье из чугуна, простое и надежное.

Среди его плюсов – низкий центр тяжести, т.к. основание сделано из чугуна именно для придания ему устойчивости. По качеству литья превосходит многие аналоги. А еще такое основание удобно тем, что стулья запросто можно задвинуть под стол, т.к. ножки стульяев не упираются в основание.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес7 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материалчугун
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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