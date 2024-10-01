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Подстолье 4116 - фото 1Подстолье 4116 - фото 2

Подстолье 4116

Артикул: CH-066-146
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Двойное подстолье 4116 из нержавеющей стали с прямоугольным основанием и квадратными стойками (не круглые!). Матовая, сатинированная поверхность подстолья имеет не зеркальный, а холодный, металлический блеск. В отличие от хромированного на такой поверхности не так заметны пятна и разводы.

Обращайте внимание на массу - более 20 кг, поэтому устойчивое. На рынке встречаются более легкие аналоги, а здесь важен каждый килограмм.

У этого подстолья есть четыре одинарных компаньона в разных размерах и с квадратным, и круглым основаниеми: подстолье 4110 и с круглым основанием: подстолье 4105

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес22,7 кг
  • Материал подстольясталь
  • Цветсеребряный

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