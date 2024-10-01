Характеристики товара
Описание
Двойное подстолье 4116 из нержавеющей стали с прямоугольным основанием и квадратными стойками (не круглые!). Матовая, сатинированная поверхность подстолья имеет не зеркальный, а холодный, металлический блеск. В отличие от хромированного на такой поверхности не так заметны пятна и разводы.
Обращайте внимание на массу - более 20 кг, поэтому устойчивое. На рынке встречаются более легкие аналоги, а здесь важен каждый килограмм.
У этого подстолья есть четыре одинарных компаньона в разных размерах и с квадратным, и круглым основаниеми: подстолье 4110 и с круглым основанием: подстолье 4105
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес22,7 кг
- Материал подстольясталь
- Цветсеребряный